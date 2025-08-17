Скидки
Сборная Австралии обыграла Китай и завоевала золото Кубка Азии

Комментарии

Сегодня, 17 августа, в финале Кубка Азии по баскетболу встретились национальные команды Австралии и Китая. Игра завершилась победой сборной Австралии со счётом 90:89 (17:25, 25:21, 26:25, 22:18).

Кубок Азии 2025 (м) . Финал
17 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Австралия
Окончен
90 : 89
Китай

Самым результативным игроком в составе сборной Австралии стал Ксавьер Кукс, набравший 30 очков, сделавший девять подборов и две передачи за 31 минуту на площадке.

В составе китайской команды выделился Ху Минсюань, который записал на свой счёт 26 очков, три подбора и три передачи за 21 минуту игры.

Турнир проходил по системе плей-офф среди лучших команд Азии, определяя сильнейшую сборную на континенте. Бронзу в Кубке Азии завоевала сборная Ирана.

