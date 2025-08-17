Скидки
Баскетбол

Алперен Шенгюн: Амен всё нам испортил

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн рассказал историю, как его партнёр по команде Амен Томпсон получил травму в момент, когда был близок к трипл-даблу. По словам Шенгюна, этот эпизод повлиял на решение тренера Име Удоки в дальнейшем.

«Был один матч, когда Амену оставалось сделать передачу или что-то в этом роде, чтобы оформить трипл-дабл. Обычно Име Удока не оставляет игрока на площадке при большой разнице в счёте. Много раз он не выпускал меня обратно в игру, когда я был близок к трипл-даблу. Но в тот раз он позволил Амену продолжить, и тот подвернул лодыжку. После этого я в шутку сказал: «Амен всё нам испортил. Теперь Удока никогда не даст мне оставаться на площадке ради трипл-дабла», — рассказал Шенгюн на своей странице в социальной сети.

Алперен Шенгюн выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2021 года. Амен Томпсон был выбран клубом на драфте НБА в 2023 году под четвёртым номером. Главный тренер команды Име Удока возглавил «Рокетс» летом 2023 года.

