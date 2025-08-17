Альберто Абальде пропустит Евробаскет-2025 из-за мышечной травмы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард сборной Испании и мадридского «Реала» Альберто Абальде не примет участия в Евробаскете-2025. Игрок получил мышечное повреждение и вынужден был покинуть тренировочный лагерь национальной команды.

«Медицинское обследование подтвердило разрыв короткой приводящей мышцы левой ноги второй степени. Срок восстановления составит от двух до трёх недель», — цитирует заявление Федерации баскетбола Испании Eurohoops.

Абальде получил травму во время товарищеского матча со сборной Франции. В связи с этим форвард не сможет продолжить подготовку к чемпионату Европы. Для тренерского штаба Серджо Скариоло это вторая потеря за последние недели — ранее состав покинул Эли Ндиайе, также из-за повреждения.

29-летний Альберто Абальде выступает за «Реал» с 2020 года. В составе сборной Испании он выигрывал чемпионат Европы — 2022.