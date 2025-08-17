В Сиэтле открыли бронзовую статую в честь Сью Бёрд

В Сиэтле состоялось открытие бронзовой статуи четырёхкратной чемпионки женской НБА Сью Бёрд. На церемонии присутствовала сама баскетболистка, завершившая карьеру в 2022 году после 20 сезонов в составе «Сиэтл Шторм». Об этом сообщил официальный аккаунт WNBA в социальной сети.

Сью Бёрд выступала за «Сиэтл Шторм» с 2002 по 2022 год и считается одной из самых титулованных спортсменок в истории женского баскетбола. Она 13 раз участвовала в Матче всех звёзд, четыре раза становилась чемпионкой мира и пять раз — олимпийской чемпионкой в составе сборной США.

Помимо выступлений в НБА, Бёрд играла за российские клубы УГМК, «Спарту энд К» и московское «Динамо».