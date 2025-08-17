Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Сиэтле открыли бронзовую статую в честь Сью Бёрд

В Сиэтле открыли бронзовую статую в честь Сью Бёрд
Комментарии

В Сиэтле состоялось открытие бронзовой статуи четырёхкратной чемпионки женской НБА Сью Бёрд. На церемонии присутствовала сама баскетболистка, завершившая карьеру в 2022 году после 20 сезонов в составе «Сиэтл Шторм». Об этом сообщил официальный аккаунт WNBA в социальной сети.

Сью Бёрд выступала за «Сиэтл Шторм» с 2002 по 2022 год и считается одной из самых титулованных спортсменок в истории женского баскетбола. Она 13 раз участвовала в Матче всех звёзд, четыре раза становилась чемпионкой мира и пять раз — олимпийской чемпионкой в составе сборной США.

Помимо выступлений в НБА, Бёрд играла за российские клубы УГМК, «Спарту энд К» и московское «Динамо».

Материалы по теме
Стал известен полный список тех, кто войдёт в Зал славы баскетбола в 2025 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android