Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шенгюн: «Голден Стэйт» всю серию плей-офф жаловался на судейство

Шенгюн: «Голден Стэйт» всю серию плей-офф жаловался на судейство
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн рассказал о серии плей-офф против «Голден Стэйт Уорриорз». По его словам, соперники часто фолили, но при этом именно они регулярно выражали недовольство работой арбитров.

«„Уорриорз“, пожалуй, были той командой, которая могла создать нам больше всего проблем, и нам досталась именно эта команда. Это очень опытная команда, и они много фолили. В плей-офф не свистят фолы. Но именно они всю серию жаловались на то, что фолы не фиксируются. Что касается нас, то нам, по сути, не разрешают жаловаться. Это скорее внутреннее дело. Име Удока этого не допускает. Он сходит с ума, если мы жалуемся», – написал Шенгюн на своей странице в социальной сети.

Алперен Шенгюн выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2021 года, когда был выбран на драфте под 16-м номером. Главным тренером команды является Име Удока, возглавивший клуб в 2023 году. «Голден Стэйт Уорриорз» — семикратные чемпионы НБА, последний титул команда завоевала в 2022 году.

Материалы по теме
The Athletic расставил центровых НБА по рейтингу силы. На высший уровень попал лишь Йокич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android