Шенгюн: «Голден Стэйт» всю серию плей-офф жаловался на судейство

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн рассказал о серии плей-офф против «Голден Стэйт Уорриорз». По его словам, соперники часто фолили, но при этом именно они регулярно выражали недовольство работой арбитров.

«„Уорриорз“, пожалуй, были той командой, которая могла создать нам больше всего проблем, и нам досталась именно эта команда. Это очень опытная команда, и они много фолили. В плей-офф не свистят фолы. Но именно они всю серию жаловались на то, что фолы не фиксируются. Что касается нас, то нам, по сути, не разрешают жаловаться. Это скорее внутреннее дело. Име Удока этого не допускает. Он сходит с ума, если мы жалуемся», – написал Шенгюн на своей странице в социальной сети.

Алперен Шенгюн выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2021 года, когда был выбран на драфте под 16-м номером. Главным тренером команды является Име Удока, возглавивший клуб в 2023 году. «Голден Стэйт Уорриорз» — семикратные чемпионы НБА, последний титул команда завоевала в 2022 году.