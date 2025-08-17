Скидки
«Миннесота» расторгла контракт с центровым Йессе Эдвардсом

Клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз» расторг двусторонний контракт с центровым Йессе Эдвардсом. 25-летний игрок продолжит карьеру в австралийском клубе «Мельбурн Юнайтед», с которым он заключил соглашение на предстоящий сезон. Об этом сообщает портал RealGM со ссылкой на команду.

«Миннесота» также планирует подписать новый двусторонний контракт с разыгрывающим Тристеном Ньютоном. В следующем сезоне он присоединится к другим обладателям двусторонних соглашений — Энрике Фриману и новичку Рокко Зикарски.

В прошлом сезоне Эдвардс провёл 34 матча в составе «Айовы Вулвз» в G-лиге. Его средние показатели составили 11,9 очка, 7,5 подбора и 1,8 блок-шота за игру. Летом центровой подписал квалификационное двустороннее предложение от «Миннесоты», однако в основной состав попасть не сумел.

Эдвардсу 25 лет, его рост — 211 см.

