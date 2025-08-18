Скидки
Гершон Ябуселе: когда придёт время, мы сможем сравнить себя со сборной США

Форвард сборной Франции Гершон Ябуселе прокомментировал разговоры о том, что его команда постепенно приближается к уровню сборной США. По словам игрока, сейчас французы сосредоточены на ближайших турнирах и не хотят забегать вперёд.

«Думаю, это отличный вопрос, и мы поговорим об этом в другой раз, потому что сейчас мы сосредоточены на том, что будет этим летом. Мы не хотим сюрпризов. Помню, пару лет назад, когда мы собирались на чемпионат мира, мы думали об Олимпиаде, а потом, через год, вы сами видели, что произошло. Поэтому, я думаю, нам нужно сосредоточиться на этом году, затем на чемпионате мира, а потом уже думать об Олимпиаде 2028 года. Нам нужно ещё проверить себя в паре турниров, нам нужно победить, и тогда, когда придёт время, мы сможем сравнить себя со сборной США», – приводит слова Ябуселе Basketball Network.

Сборная Франции дважды подряд завоёвывала серебро Олимпийских игр, уступив в финале именно американцам. Сейчас команда переживает смену поколений: к ветеранам вроде Руди Гобера присоединились новые лидеры, среди которых выделяется Виктор Вембаньяма. В последние годы французский баскетбол заметно укрепил позиции — на драфтах НБА 2023 и 2024 годов пять игроков из Франции были выбраны в топ-10.

