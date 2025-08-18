Дэйл Браун: Шакил О’Нил во время финала посетил в больнице умирающего ребёнка

Бывший тренер «Луизианы Стэйт» Дэйл Браун рассказал историю, как Шакил О’Нил во время финальной серии НБА 2000 года в Индианаполисе нашёл время навестить умирающего мальчика в больнице.

«Вот настоящий Шакил О’Нил. «Лейкерс» играли с «Индианой» в Индианаполисе. Если бы они проиграли в тот вечер, всё было бы кончено. Если бы выиграли, становились чемпионами. В тот день мне позвонила женщина и рассказала, что её девятилетний сын умирал от рака мозга. Она просила: «Может ли Шакил хотя бы позвонить ему, чтобы он услышал голос кумира?» Я позвонил Шакилу, и он согласился.

Через два года тренер случайно встретил женщину вновь. Она рассказала, что О’Нил не просто позвонил, а лично приехал в больницу. «Он провёл с ребёнком полтора часа, пел ему, кормил, шутил. Мальчик даже проснулся и поговорил с ним», — приводит слова Брауна Fadeaway World.

Финальная серия 2000 года стала для О’Нила первой чемпионской в составе «Лейкерс». Он набирал в среднем 38 очков и 16,7 подбора за игру и был признан MVP финала.