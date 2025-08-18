Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэйл Браун: Шакил О’Нил во время финала посетил в больнице умирающего ребёнка

Дэйл Браун: Шакил О’Нил во время финала посетил в больнице умирающего ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Луизианы Стэйт» Дэйл Браун рассказал историю, как Шакил О’Нил во время финальной серии НБА 2000 года в Индианаполисе нашёл время навестить умирающего мальчика в больнице.

«Вот настоящий Шакил О’Нил. «Лейкерс» играли с «Индианой» в Индианаполисе. Если бы они проиграли в тот вечер, всё было бы кончено. Если бы выиграли, становились чемпионами. В тот день мне позвонила женщина и рассказала, что её девятилетний сын умирал от рака мозга. Она просила: «Может ли Шакил хотя бы позвонить ему, чтобы он услышал голос кумира?» Я позвонил Шакилу, и он согласился.

Через два года тренер случайно встретил женщину вновь. Она рассказала, что О’Нил не просто позвонил, а лично приехал в больницу. «Он провёл с ребёнком полтора часа, пел ему, кормил, шутил. Мальчик даже проснулся и поговорил с ним», — приводит слова Брауна Fadeaway World.

Финальная серия 2000 года стала для О’Нила первой чемпионской в составе «Лейкерс». Он набирал в среднем 38 очков и 16,7 подбора за игру и был признан MVP финала.

Материалы по теме
Шакил О’Нил — о первом тренере: он обнял меня, словно нашёл золото
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android