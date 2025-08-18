Скидки
Юдонис Хаслем: каждая игра против «Оклахомы» будет как финал для соперников

Бывший игрок «Майами Хит» Юдонис Хаслем поделился мнением о том, что ждет «Оклахома-Сити Тандер» в новом сезоне НБА. По его словам, внимание к команде будет максимальным, а каждый матч с ней станет особенным для соперников.

«Эта команда зрелая не по годам, они уже показывали это в прошлом. Когда они выйдут на арену, они будут готовы. Но что касается настроя их соперников, теперь все будет по-другому. Каждая команда в НБА будет охотиться за ними. Каждый раз, когда они будут выходить на площадку, для их соперников это будет матч за чемпионство», – сказал трехкратный чемпион НБА в интервью на YouTube-канале NBA on ESPN.

Юдонис Хаслем завершил карьеру в 2023 году после 20 сезонов в составе «Майами». За это время он трижды становился чемпионом НБА и является рекордсменом франшизы по числу сыгранных матчей. «Оклахома-Сити» в прошлом сезоне заняла первое место в Западной конференции и дошла до второго раунда плей-офф.

