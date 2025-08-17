Афробаскет-2025: результаты матчей 17 августа

Сегодня, 17 августа, состоялись матчи 3-го тура мужского чемпионата Африки — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 3-го тура чемпионата Африки — 2025:

Группа В. Тунис — Мадагаскар — 81:60;

Группа А. Кабо-Верде — Руанда — 75:62;

Группа В. Нигерия — Камерун — 99:90;

Группа С. Кот-д'Ивуар — ДР Конго — 75:63.

Чемпионат Африки проходит с 12 по 24 августа. Всего в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все матчи проходят на территории Анголы. К настоящему моменту последней командой, победившей в Афробаскете, стала сборная Туниса, которая добилась этого в 2021 году.