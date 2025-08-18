Гомельский назвал команду, которая едва ли станет чемпионом НБА из-за своего владельца

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз». В июле этого года сообщалось, что команда продлила контракт со своим лидером Девином Букером на два года и $ 145 млн.

«Владелец клуба Мэтт Ишбиа сказал, что будет управлять командой так, как считает нужным. И не будет слушать ни чьих советов. Это его право и его деньги. Но надеяться на борьбу «Финикса» за титул, как мне кажется, не приходится», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

