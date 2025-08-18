Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал команду, которая едва ли станет чемпионом НБА из-за своего владельца

Гомельский назвал команду, которая едва ли станет чемпионом НБА из-за своего владельца
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз». В июле этого года сообщалось, что команда продлила контракт со своим лидером Девином Букером на два года и $ 145 млн.

«Владелец клуба Мэтт Ишбиа сказал, что будет управлять командой так, как считает нужным. И не будет слушать ни чьих советов. Это его право и его деньги. Но надеяться на борьбу «Финикса» за титул, как мне кажется, не приходится», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский ответил на вопрос, зачем руководство «Зенита» «разваливает команду».

Сейчас читают:
Гомельский ответил на вопрос, зачем руководство «Зенита» «разваливает команду»

Девин Букер оставил автограф на камере:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android