О'Нил ответил, кто подобен Вито Корлеоне из «Крётного отца» — он или Коби Брайант

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мнением о выступлении за «Лос-Анджелес Лейкерс» и своих отношениях с Коби Брайантом, вспомнив фильм «Крёстный отец».

«Если посмотрите на наши отношения, то увидите, что это классическая история о «Крёстном отце». Он Майкл [Корлеоне], я Крёстный отец. Когда я перебрался в Лос-Анджелес, то уже был знаменит.

Мы выиграли три титула, заключили кучу сделок, а потом, наконец, на меня было совершено покушение. Они думали, что я мёртв, и я переехал в Майами, а потом мне пришлось всё вернуть. Это бизнес», — сказал Шакил на канале Armchair Expert with Dax Shepard в YouTube.

