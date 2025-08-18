Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виталий Фридзон прокомментировал ухода Алексея Шведа из «Зенита»

Виталий Фридзон прокомментировал ухода Алексея Шведа из «Зенита»
Комментарии

Именитый российский баскетболист Виталий Фридзон высказался по поводу официального ухода 36-летнего российского защитника Алексея Шведа из санкт-петербургского «Зенита». Фридзон также предположил, как будет развиваться дальнейшая карьера Шведа.

«Я не знаю, как будет развиваться его карьера, я ведь не его агент. Лучше спрашивать у самого Алексея. Думаю, у него всё будет хорошо, он игрок высокого уровня. Парень целеустремленный, есть агенты, так что всё будет нормально», — цитирует Фридзона «ВсёПроСпорт».

Напомним, сезон-2024/2025 Алексей начинал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА), а затем вернулся в Россию и провёл 33 матча в составе «Зенита», в среднем набирая девять очков, совершая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.

Сейчас читают:
Алексей Швед завершил этап в «Зените». Был ли хоть какой-то в этом смысл?
Алексей Швед завершил этап в «Зените». Был ли хоть какой-то в этом смысл?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android