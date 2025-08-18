Виталий Фридзон прокомментировал ухода Алексея Шведа из «Зенита»

Именитый российский баскетболист Виталий Фридзон высказался по поводу официального ухода 36-летнего российского защитника Алексея Шведа из санкт-петербургского «Зенита». Фридзон также предположил, как будет развиваться дальнейшая карьера Шведа.

«Я не знаю, как будет развиваться его карьера, я ведь не его агент. Лучше спрашивать у самого Алексея. Думаю, у него всё будет хорошо, он игрок высокого уровня. Парень целеустремленный, есть агенты, так что всё будет нормально», — цитирует Фридзона «ВсёПроСпорт».

Напомним, сезон-2024/2025 Алексей начинал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА), а затем вернулся в Россию и провёл 33 матча в составе «Зенита», в среднем набирая девять очков, совершая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.