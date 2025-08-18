Скидки
Представлена вероятная стартовая пятёрка «Лейкерс» на сезон-2025/2026 НБА

Североамериканский спортивный портал Lakers Daily спрогнозировал состав стартовой пятёрки «Лос-Анджелес Лейкерс» на сезон-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По версии издания, защитные позиции займут Остин Ривз и Лука Дончич, в роли форвардов выйдут Леброн Джеймс и Руи Хатимура, а центровым станет Деандре Эйтон.

Второй стартовый состав, по мнению Lakers Daily, может выглядеть так: Гэйб Винсент — Маркус Смарт — Далтон Кнехт — Джарред Вандербилт — Джексон Хэйс.

В составе «Лейкерс» также числятся: Бронни Джеймс, Макси Клебер, Джейк Ларэвия, Кристиан Колоко и ряд других баскетболистов.

