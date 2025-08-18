Скидки
«Настоящий убийца с улыбкой». Чемпион НБА раскрыл, кого напоминает Лука Дончич

«Настоящий убийца с улыбкой». Чемпион НБА раскрыл, кого напоминает Лука Дончич
Комментарии

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Тайсон Чендлер высказался по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, сравнив его с членом Зала славы и пятикратным чемпионом Мэджиком Джонсоном.

«Я всегда называл его Лука Мэджик, потому что он напоминал мне европейскую версию Мэджика Джонсона.

Конечно, Лука — игрок нового поколения, у него свой уникальный стиль, но Мэджик был символом прошлой эпохи: оба — мастера игры с обезоруживающей улыбкой, за которой скрывался настоящий убийца», — приводит слова Чендлера Eurohoops.

Комментарии
