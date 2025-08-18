Харпер остроумно ответил, кто бы победил в серии: «Чикаго» 1990-х или «Уорриорз» 2010-х

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер отреагировал на публикацию аккаунта Fastbreak Hoops в социальных сетях. В посте спрашивалось, кто победит в серии из семи игр: «Чикаго Буллз» (Харпер, Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Тони Кукоч, Деннис Родман) или «Голден Стэйт Уорриорз» (Стефен Карри, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант, Андре Игуодала, Дрэймонд Грин).

«Мы никогда не играли в финале в седьмом матче», — сказал бывший игрок «Чикаго».

Харпер выступал за «Чикаго» с 1994 по 1999 год. За это время он трижды выигрывал титул НБА. В общей сложности в активе «Буллз» шесть чемпионств. Все они были завоёваны при Джордане и Пиппене. У «Голден Стэйт» семь титулов, три из которых были завоёваны с 2015 по 2018 год. Ещё одно чемпионство было добыто в 2022-м.

