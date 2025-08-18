Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание Афробаскета-2025 на 18 августа

Расписание Афробаскета-2025 на 18 августа
Комментарии

Сегодня, 18 августа, состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Африки по баскетболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Афробаскета-2025 на 18 августа (время московское):

18:00. Гвинея – Мали;
21:00. Сенегал – Южный Судан.

Напомним, чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа. Соревнования будут продолжаться до 24 августа. В общей сложности в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все игры проходят на территории Анголы. Победителем Афробаскета в 2021 году стала сборная Туниса, в финале обыграв Кот-д'Ивуар со счётом 78:75.

Материалы по теме
Афробаскет-2025: результаты матчей 17 августа

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android