Сегодня, 18 августа, состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Африки по баскетболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Афробаскета-2025 на 18 августа (время московское):

18:00. Гвинея – Мали;

21:00. Сенегал – Южный Судан.

Напомним, чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа. Соревнования будут продолжаться до 24 августа. В общей сложности в турнире принимают участие 16 национальных команд. Все игры проходят на территории Анголы. Победителем Афробаскета в 2021 году стала сборная Туниса, в финале обыграв Кот-д'Ивуар со счётом 78:75.

