«Честно, ну что за дела?» Деннис Родман рассказал, что думает о лидере КНДР Ким Чен Ыне

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деннис Родман ответил на вопрос по поводу лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. Родман посещал КНДР несколько раз. Во время визитов лидер этой страны принимал прославленного баскетболиста.

«Честно, меня всё время об этом спрашивают. Ну что за дела? Для меня он нормальный парень, реально. Знаете, я всем говорил: если бы он захотел приехать в Америку — да ради бога, пусть приезжает, я только за. Я был у него и во дворце, и на острове, и на лыжном курорте, вообще везде в Северной Корее. Со мной он всегда вёл себя хорошо», — сказал Родман во время стрима на Neon.

Главные новости дня: