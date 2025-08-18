Скидки
Экс-тренер «Лейкерс» объяснил, почему Абдул-Джаббар за 20 лет в НБА почти не получал травм

Экс-тренер «Лейкерс» объяснил, почему Абдул-Джаббар за 20 лет в НБА почти не получал травм
Бывший тренер по физической подготовке «Лос-Анджелес Лейкерс» Гари Витти поделился мнением о причинах травм в современной НБА. Высказываясь о повреждениях баскетболистов, Витти вспомнил о легенде североамериканской лиги Кариме Абдул-Джаббаре, который особое внимание уделял укреплению мышц кора.

«Часто можно услышать мнение, что в юном возрасте дети слишком много играют в баскетбол, проводят слишком много матчей — и это действительно так. Но, возможно, эта проблема недостаточно правильно объясняется. Что мы знаем о человеческом теле? Повторяющиеся движения приводят к компенсациям, а компенсации, в свою очередь, вызывают дисфункции. Если говорить о баскетболе, игра происходит в первую очередь благодаря работе корпуса. Вспомните игрока, который провёл в лиге более 20 лет, начал работать над мышцами кора ещё до того, как это стало популярным, и практически не получал травм», — сказал Витти на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

