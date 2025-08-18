Скидки
Владимир Гомельский рассказал, как его отец ставил штрафной бросок Шакилу О'Нилу

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта. У специалиста поинтересовались о его отце Александре и его роли в постановке броска именитого игрока НБА Шакила О'Нила.

– Владимир Александрович, правда ли, что ваш папа был причастен к правильной постановке и технике броска Шакила О'Нила, в частности с линии штрафных?
– Папа дружил с тренером ЛСЮ (LSU – Университет штата Луизиана. – Прим. «Чемпионата») Дейлом Брауном. Когда Шак выступал за этот университет, Браун пригласил папу для проведения нескольких тренировочных занятий с командой. Именно в это время папа расписал цикл упражнений для Шакила и его сменщика Робертса по выполнению штрафных бросков. Как известно, не помогло, — ответил Гомельский.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. В НБА спортсмен завоевал четыре титула, получил награду MVP, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

