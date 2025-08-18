Скидки
«Будем творить историю». «Зенит» опубликовал пост в честь 11-летия

«Будем творить историю». «Зенит» опубликовал пост в честь 11-летия
Сегодня, 18 августа, баскетбольный клуб «Зенит» празднует своё 11-летие. По этому случаю пресс-служба петербуржцев напомнила об успехах команды, а также пообещала и дальше радовать своих болельщиков.

«В предстоящем сезоне болельщики увидят обновлённый «Зенит», который по традиции ставит перед собой самые высокие цели. В июне сине-бело-голубые впервые в истории завоевали серебро в Единой лиге ВТБ, остановившись в шаге от повторения чемпионского результата. В новом сезоне клуб с берегов Невы поведёт Александер Секулич. Начинаем писать новую главу вместе. Мы обещаем, что команда будет стараться изо всех сил, чтобы радовать своих поклонников яркой и самоотверженной игрой.

Команда и клуб с нетерпением ждут нового сезона, чтобы в обновлённом составе предстать перед своими болельщиками. Мы играем в баскетбол для вас и уже скоро снова встретимся на матчах Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова. Вместе мы сможем добиться желанных побед и будем дальше творить историю. Вперёд, «Зенит», вперёд за Питер!» — говорится в сообщении «Зенита».

За свою историю команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионский титул в Единой лиге ВТБ и чемпионате России, стала обладателем национального Кубка и двукратным победителем Суперкубка, четырежды завоевала возрождённый Кубок Кондрашина и Белова, создала собственную Академию баскетбола, дебютировала в Евролиге и попала в плей-офф турнира.

