Видео: Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату

Видео: Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату
Разыгрывающий и лидер сборной Словении Лука Дончич подарил юному болельщику национальной команды Латвии напульсник. Две сборные встречались 16 августа в рамках товарищеского матча. После игры, завершившейся в пользу латвийцев (100:88), Дончич наградил фаната своим напульсником.

Словенский баскетболист Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату:

Напомним, в феврале прошлого года Дончич стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс». В калифорнийскую команду словенский спортсмен перешёл в результате обмена «озёрников» с «Даллас Маверикс». В «Маверикс», по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.

