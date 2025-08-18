Представлены рекорды Евробаскета перед ЧЕ-2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В преддверии Евробаскета-2025 издание Basket News напомнило о рекордах чемпионатов Европы. Предлагаем ознакомиться с рекордами в истории турнира по очкам, подборам и результативным передачам в одной игре.

Наибольшее количество очков в игре Евробаскета в отдельном матче:

1. Эдди Террас (Бельгия) – 63 очка, 1957 год.

2. Лука Дончич (Словения) – 47 очков, 2022 год.

3. Никос Галис (Греция) – 46 очков, 1983 год.

4. Никос Галис – 45 очков, 1989 год.

Наибольшее количество подборов в игре Евробаскета в отдельном матче:

1. Арвидас Сабонис (Литва) – 23 подбора, 1995 год.

2. Андрис Биедриньш (Латвия) – 20 подборов, 2009 год.

3-5. Торнике Шенгелия (Грузия) – 19 подборов, 2017 год.

3-5. Дирк Новицки (Германия) – 19 подборов, 2005 год.

3-5. Арвидас Сабонис – 19 подборов, 1995 год.

Наибольшее количество результативных передач в игре Евробаскета в отдельном матче:

1. Томаш Саторански (Чехия) – 17 ассистов, 2022 год.

2. Томаш Саторански – 15 ассистов, 2015 год.

3. Милош Теодосич (Сербия) – 14 ассистов, 2015 год.

4-6. Милош Теодосич – 13 подборов, 2015 год.

4-6. Ди Бост (Болгария) – 13 ассистов, 2022 год.

4-6. Янис Стрелниекс (Латвия) – 13 ассистов, 2017 год.

Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября.

