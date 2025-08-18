Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: карточка с автографами Джордана и Брайанта близка к абсолютному рекорду по стоимости

Фото: карточка с автографами Джордана и Брайанта близка к абсолютному рекорду по стоимости
Аудио-версия:
Комментарии

Карточка Upper Deck Exquisite-2007/2008 с автографами легенд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана и Коби Брайанта, как ожидается, установит абсолютный рекорд стоимости в истории баскетбольных карт.

Фото: ha.com

В настоящий момент карточка выставлена на аукционе Heritage. Текущая ставка составляет $ 5 млн. Эксперты аукциона предполагают, что окончательная цена будет выше $ 6 млн. Аукцион состоится 23 и 24 августа.

Предыдущий рекорд аукциона принадлежал карточке Луки Дончича 2018 Panini National Treasures Logoman 1/1, проданной за $ 3,2 млн. Рекорд частной продажи баскетбольной карточки принадлежит экземпляру Стефена Карри 2009 Panini National Treasures Logoman 1/1. Эту карточку купили за $ 5,9 млн.

Материалы по теме
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения
Видео
Наглядный пример: защита «Чикаго» Джордана и Пиппена была страшнее любого нападения

Команда Джордана поймала 32-килограммового белого марлина:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android