Фото: карточка с автографами Джордана и Брайанта близка к абсолютному рекорду по стоимости

Карточка Upper Deck Exquisite-2007/2008 с автографами легенд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана и Коби Брайанта, как ожидается, установит абсолютный рекорд стоимости в истории баскетбольных карт.

Фото: ha.com

В настоящий момент карточка выставлена на аукционе Heritage. Текущая ставка составляет $ 5 млн. Эксперты аукциона предполагают, что окончательная цена будет выше $ 6 млн. Аукцион состоится 23 и 24 августа.

Предыдущий рекорд аукциона принадлежал карточке Луки Дончича 2018 Panini National Treasures Logoman 1/1, проданной за $ 3,2 млн. Рекорд частной продажи баскетбольной карточки принадлежит экземпляру Стефена Карри 2009 Panini National Treasures Logoman 1/1. Эту карточку купили за $ 5,9 млн.

