Украинец Максим Шульга высказался о контракте с «Бостоном»

Украинец Максим Шульга поделился эмоциями от подписания контракта с клубом НБА «Бостон Селтикс». Спортсмен был выбран на драфте 2025 года под 57-м номером. С «Селтикс» Шульга заключил двусторонний контракт.

«Будто всё нереально. На самом деле я ещё не до конца осознал это. Немного странно, это займёт пару недель. Всё происходило так быстро. Мой агент каждую минуту висел на телефоне. Он то уходил, то возвращался, так что это был своего рода хаос. Но когда я узнал, что «Селтикс» собираются выбрать меня, это было невероятно. Нереальное ощущение», — приводит слова Шульги Forbes.

До драфта-2025 Шульга выступал в NCAA. Первые три сезона в студенческой лиге он провёл за «Юту Стейт». В 2023-м спортсмен перебрался в Университет Содружества Вирджинии.

