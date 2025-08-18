Видео: Стефена Карри встретили роскошным шоу дронов с элементами баскетбола в Китае

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил роскошный приём в китайском городе Чунцинь, куда он прибыл в рамках своего тура по миру. Организаторы устроили масштабное шоу с огромным количеством дронов, одним из элементов которого стал мяч, залетающий в баскетбольную корзину.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри принял участие в 78 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи. В настоящий момент именитому разыгрывающему 37 лет.