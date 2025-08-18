Скидки
Шакил О'Нил собрал команду, которая не проиграет ни одного матча

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, кого бы взял в команду, если бы выступал в BIG3 – американской баскетбольной лиге в формате «3х3».

«Я, Коби Брайант и Пенни Хардуэй. Непобедимые. Не проиграли бы ни одной игры», – сказал Шакил в эфире Courtside Buzz.

О'Нил и Хардуэй были товарищами по команде в «Орландо Мэджик» с 1993 по 1996 год. Вместе с Брайантом Шакил выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2004 год. За это время дуэт завоевал три чемпионства.

Ранее комментатор Владимир Гомельский рассказал, как его отец ставил штрафной бросок О'Нилу.

