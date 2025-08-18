В Словении прояснили ситуацию с Дончичем, получившим повреждение в матче с Латвией

Словенский разыгрывающий Лука Дончич избежал серьёзной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Словении. Напомним, спортсмен покинул площадку в товарищеском матче со сборной Латвии (88:100) после того, как его партнёр по команде Грегор Хроват случайно упал ему на колено. После Лука вернулся, но до конца встречи находился на скамейке запасных.

«К счастью, Лука Дончич не получил серьёзной травмы в игре с Латвией. Результатом досадного инцидента в середине третьей четверти стал ушиб правого колена. Капитан команды и его товарищи по команде продолжат тренировки в понедельник. Национальная команда будет заниматься в полном составе», —говорится в заявлении Федерации баскетбола Словении.

Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату: