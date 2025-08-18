Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Словении прояснили ситуацию с Дончичем, получившим повреждение в матче с Латвией

В Словении прояснили ситуацию с Дончичем, получившим повреждение в матче с Латвией
Аудио-версия:
Комментарии

Словенский разыгрывающий Лука Дончич избежал серьёзной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Словении. Напомним, спортсмен покинул площадку в товарищеском матче со сборной Латвии (88:100) после того, как его партнёр по команде Грегор Хроват случайно упал ему на колено. После Лука вернулся, но до конца встречи находился на скамейке запасных.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Окончен
100 : 88
Словения
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Гражулис, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс
Словения: Крампель, Падьен, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Смрекар, Дончич

«К счастью, Лука Дончич не получил серьёзной травмы в игре с Латвией. Результатом досадного инцидента в середине третьей четверти стал ушиб правого колена. Капитан команды и его товарищи по команде продолжат тренировки в понедельник. Национальная команда будет заниматься в полном составе», —говорится в заявлении Федерации баскетбола Словении.

Материалы по теме
Представлены рекорды Евробаскета перед ЧЕ-2025

Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android