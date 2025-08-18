В Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения Яниса Тиммы до самоубийства — адвокат

В Латвии возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом информирует телеграм-канал «RT на русском» со ссылкой на адвоката родственников спортсмена Маргариту Гаврилову.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Баскетболисту было 32 года. По версии следствия, игрок совершил самоубийство. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Яннис, выступая в Российской Федерации, представлял такие клубы, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу Alikson, который участвует в турнире Media Basket.

