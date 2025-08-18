Скидки
Баскетбол Новости

Седоковой закроют въезд в ЕС в случае неявки на допрос в Латвию по делу Тиммы — источник

Бывшую жену баскетболиста Яниса Тиммы, украинскую певицу Анну Седокову, вызовут на допрос в Латвию и закроют въезд в ЕС [Европейский союз], если она не явится. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Возобновление уголовного дела о доведении Тиммы до суицида инициировала его семья. В настоящий момент в столице Латвии Риге ожидают приезда бывшей жены баскетболиста. Отмечается, что информацию о следствии не будут разглашать.

Ранее сообщалось, что по результатам предыдущего расследования в организме Яниса не нашли следов употребления наркотических веществ. Также было установлено, что у Тиммы не было психических расстройств.
Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы:

