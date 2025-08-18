Скидки
Уилл Харди: главным для Эйса Бэйли будет наладить режим работы

Аудио-версия:
Главный тренер «Юты Джаз» Уилл Харди рассказал, какие задачи стоят перед новичком команды Эйсом Бэйли в его дебютном сезоне в НБА. По словам наставника, молодому форварду предстоит привыкнуть к интенсивному графику лиги и выстроить правильный тренировочный режим.

«Главной задачей для Эйса Бэйли будет наладить нормальный режим работы. НБА может сначала ошеломить. У него будет гораздо больше обязанностей, чем он привык. Тренировки, бросковая практика, игры. Нужно будет приобрести полезные привычки и определить свой распорядок, это спасает по сезону, когда не нужно думать о текучке.

На паркете ему придётся привыкать к игре без мяча, движению по площадке. Эйс показал свою способность быть активным в Летней лиге. Он отлично открывается под кольцом, может участвовать в постановке заслонов.

Для защиты ему нужно будет набрать массу, а пока – положиться на свои габариты, это его основное преимущество. Только так он сможет в первое время справляться со своими задачами», – приводит слова Харди The Salt Lake Tribune.

Эйс Бэйли был выбран «Ютой Джаз» под пятым номером драфта НБА – 2025. Из-за травмы бедра он сыграл лишь два матча в Летней лиге. В межсезонье команда проводила тренировки в Солт-Лейк-Сити, а к полноценному тренировочному лагерю «Джаз» приступят 29 сентября.

