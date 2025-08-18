Скидки
Джейлен Макдэниэлс подпишет контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс»

Свободный агент Джейлен Макдэниэлс продолжит карьеру в «Нью-Орлеане». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в соцсетях.

«Форвард Джейлен Макдэниэлс договорился о контракте с «Нью-Орлеан Пеликанс», — написал Чарания.

27-летний баскетболист (рост 206 см) был выбран под 52-м номером на драфте НБА 2019 года. За шесть сезонов в лиге он провёл 252 матча, в среднем набирая 6,7 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи. В прошлом сезоне игрок бо́льшую часть времени выступал за фарм-клуб «Вашингтона» в G-League.

«Нью-Орлеан Пеликанс» выступает в Западной конференции НБА. В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф, но вылетела в первом раунде, уступив «Оклахома-Сити». Основными игроками клуба являются Зайон Уильямсон, Брэндон Ингрэм и Си Джей Макколлум.

