Джейлин Галлоуэй признан MVP Кубка Азии по баскетболу

Австралиец Джейлин Галлоуэй стал самым ценным игроком Кубка Азии – 2025 по баскетболу. 22-летний форвард помог сборной Австралии одержать победу в финале над Китаем (90:89) и получил награду MVP турнира. Об этом сообщается на официальном сайте ФИБА.

В решающем матче баскетболист набрал 23 очка, реализовав 6 из 10 трёхочковых бросков, и сделал пять подборов. По итогам турнира его средние показатели составили 14,2 очка, 3,2 подбора, 1,4 передачи и 1,4 перехвата за игру.

Гэллоуэй возглавил символическую пятёрку Кубка Азии – 2025. В неё также вошли его партнёр по сборной Джек Маквей, китайские игроки Ху Цзиньцю и Цзюньцзе Ван, а также иранский разыгрывающий Сина Вахеди. Австралия завершила турнир без поражений и продлила свою победную серию на континенте до 18 матчей, начиная с дебюта в Кубке Азии в 2017 году.