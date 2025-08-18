Греческий журналист объяснил, почему Яннис Адетокунбо ударил партнёра по сборной

Игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо оказался в центре внимания после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он ударяет по голове своего партнёра по сборной Греции Яннулиса Ларенцакиса. Инцидент произошёл после товарищеской игры с Черногорией в рамках подготовки к Евробаскету-2025.

«Яннис и Ларенцакис выросли, играя в баскетбол вместе. Они представляют Грецию с 2013 года», — приводит слова греческого журналиста Харриса Ставру Sportkeeda.

Адетокунбо присоединился к сборной Греции в начале этого месяца и участвует в подготовительных матчах перед Евробаскетом. Видео с ударом вызвало обсуждения намерений игрока, однако комментарий Ставру показывает, что это дружеский жест между давними партнёрами.