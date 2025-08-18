Стивен Эй Смит: Яннис Адетокунбо не виноват в отсутствии новых титулов

Телеведущий Стивен Эй Смит разъяснил свои слова о Яннисе Адетокунбо, отметив, что не хотел его критиковать, а лишь подчеркнул редкость того, что даже выдающиеся игроки выигрывают всего один чемпионский титул. Он пояснил, что называл Янниса «недоисполнителем» лишь в контексте возможного отсутствия новых титулов в его карьере.

«Я знаю, что он один из величайших игроков всех времён. Если его последний титул был в 2021 году и больше он не выиграет чемпионат, люди могут сказать: «Что произошло?» Это не его вина. Проблема в том, что хотя Яннис стабильно играет на высоком уровне, вокруг него команда менялась и не смогла дать ему шансы на новые титулы», — приводит слова Смита Wiskonsin sports heroics.

Адетокунбо выступает за «Милуоки Бакс» с 2013 года. В последние сезоны клуб менял состав: Джру Холидэй ушёл, пришёл Дэмьен Лиллард, Крис Миддлтон сталкивался с травмами, а Брук Лопес стал медленнее. Несмотря на это, Яннис остаётся одним из ведущих игроков Восточной конференции. Смит подчеркнул, что отсутствие новых титулов не является его виной и отражает скорее командные обстоятельства, чем личные достижения игрока.