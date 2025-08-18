Бобби Уэбстер возглавил баскетбольные операции «Торонто», сменив Масаи Уджири

Генеральный менеджер «Торонто» Бобби Уэбстер стал новым руководителем баскетбольных операций клуба. Он сменил Масаи Уджири, который завершил сотрудничество с «Рэпторс» этим летом. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.

41-летний Бобби Уэбстер работает в «Торонто» с 2013 года и стал генеральным менеджером в 2017-м. Он был первым назначением Масаи Уджири при создании управленческой команды клуба. Масаи Уджири завершил работу с клубом этим летом после нескольких лет на посту главы баскетбольных операций.

«Торонто Рэпторс» — профессиональная баскетбольная команда из Канады, выступающая в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Клуб был основан в 1995 году и стал первым канадским участником лиги.