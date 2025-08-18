Баскетболистки WNBA отвергли предложение о четырёхкратном росте зарплат

Игроки женской НБА отказались от предложения лиги увеличить зарплаты. Минимальная зарплата могла вырасти с $ 66,6 тыс. до $ 250 тыс., а максимальная — с $ 250 тыс. до $ 1 млн. Об этом журналистам заявила форвард «Финикс Меркури» Сату Сабалли.

«Мы должны сосредоточиться на интересах игроков нашего профсоюза. Получили предложение, которое выглядит как пощёчина. Упор должен быть на нынешних баскетболисток. Да, надо думать и о расширении лиги, которое уже стало реальностью. Но было бы здорово всё-таки заняться и нынешними командами, которые постоянно находят оправдания, чтобы не вкладываться в своих игроков», — приводит слова Сабалли American AF.

Переговоры по зарплатам в WNBA продолжаются. В 2025 году лига расширяется, однако вопросы инвестиций в текущие команды остаются актуальными. Игроки подчёркивают необходимость уделять внимание не только новым командам, но и уже существующим составам.