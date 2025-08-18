Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сбор мужской баскетбольной сборной России в ноябре может не состояться

Сбор мужской баскетбольной сборной России в ноябре может не состояться
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок сообщил, что ноябрьский сбор национальной команды может не пройти из-за плотного календаря Единой лиги ВТБ. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Нужно учесть много нюансов, потому что в Единой лиге четыре круга и будет внутрисезонный турнир. Ждём расписания, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную, будет ли в этом необходимость. Возможно, сбор будет для молодых игроков, которые ещё не вызывались в команду, но уже есть на радарах тренеров», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».

Летом сборная России провела четыре товарищеских матча: два с Ираном в Химках и два – с Египтом в Гизе. В ближайших планах федерации — проработка календаря для мужской и женской команд в рамках международных игровых окон в ноябре, феврале и следующим летом.

Материалы по теме
Андрей Кириленко: сборной России по баскетболу не хватает игр и соперников
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android