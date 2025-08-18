Сбор мужской баскетбольной сборной России в ноябре может не состояться

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок сообщил, что ноябрьский сбор национальной команды может не пройти из-за плотного календаря Единой лиги ВТБ. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Нужно учесть много нюансов, потому что в Единой лиге четыре круга и будет внутрисезонный турнир. Ждём расписания, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную, будет ли в этом необходимость. Возможно, сбор будет для молодых игроков, которые ещё не вызывались в команду, но уже есть на радарах тренеров», — приводит слова Дячка «Матч ТВ».

Летом сборная России провела четыре товарищеских матча: два с Ираном в Химках и два – с Египтом в Гизе. В ближайших планах федерации — проработка календаря для мужской и женской команд в рамках международных игровых окон в ноябре, феврале и следующим летом.