Яннис Адетокунбо сыграет в товарищеском матче сборной Греции с Латвией

Форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо примет участие в контрольной встрече с командой Латвии, которая состоится 20 августа. Об этом сообщила Греческая баскетбольная федерация на своей странице в социальных сетях.

В рамках подготовки к Евробаскету-2025 сборная Греции проведёт ещё два матча: с Италией (22 августа) и с Францией (24 августа). Эти встречи станут частью традиционного турнира AEGEAN Акрополис, который проходит в Афинах и служит этапом подготовки к предстоящему континентальному первенству.

Адетокунбо ранее не участвовал в первых играх летнего цикла, и встреча с Латвией станет его дебютом в подготовительном этапе.