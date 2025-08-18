Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо сыграет в товарищеском матче сборной Греции с Латвией

Яннис Адетокунбо сыграет в товарищеском матче сборной Греции с Латвией
Комментарии

Форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо примет участие в контрольной встрече с командой Латвии, которая состоится 20 августа. Об этом сообщила Греческая баскетбольная федерация на своей странице в социальных сетях.

В рамках подготовки к Евробаскету-2025 сборная Греции проведёт ещё два матча: с Италией (22 августа) и с Францией (24 августа). Эти встречи станут частью традиционного турнира AEGEAN Акрополис, который проходит в Афинах и служит этапом подготовки к предстоящему континентальному первенству.

Адетокунбо ранее не участвовал в первых играх летнего цикла, и встреча с Латвией станет его дебютом в подготовительном этапе.

Материалы по теме
Греческий инсайдер назвал причину конфликта «Милуоки» с Федерацией баскетбола Греции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android