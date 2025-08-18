«Нью-Йорк Никс» готов предложить Мохамеду Диаваре двусторонний контракт

20-летний форвард Мохамед Диавара близок к заключению двустороннего соглашения с «Нью-Йорк Никс», сообщает The Athletic. Контракт позволит игроку выступать как за основную команду, так и за клуб Лиги развития.

По информации источника, «Никс» рассматривают Диавару как одного из главных кандидатов на двустороннее соглашение в предстоящем сезоне.

Мохамед Диавара (206 см) был выбран под 51-м номером на драфте НБА – 2025. Летом он покинул французский клуб «Шоле» и переехал в США, чтобы продолжить карьеру. В прошедшем чемпионате Франции баскетболист набирал в среднем 6,1 очка, 3,2 подбора и 1,4 передачи за 19,7 минуты на площадке.