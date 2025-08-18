«Знал, что вернусь и буду уничтожать соперников». Шакил О’Нил — о критике за лишний вес

Бывший центровой НБА Шакил О’Нил заявил, что его подход к физической подготовке был осознанным выбором и позволял показывать результат, несмотря на критику.

«Все говорят: «Если бы ты был в лучшей форме…» Но у меня был свой метод. За сезон меня изматывали настолько, что летом я ничего не делал. Я знал: вернусь и рано или поздно начну уничтожать соперников. Первые 40 игр мне необязательно быть на максимуме», — сказал О’Нил в подкасте Armchair Expert.

За 19 сезонов в НБА центровой четырежды становился чемпионом, трижды — MVP финала. С 1994 по 2006 год он в среднем набирал 25,6 очка и 12,2 подбора за игру. При этом тренеры и партнёры, включая Кобе Брайанта и Пэта Райли, неоднократно критиковали его за лишний вес и медленный вход в сезон.

По словам О’Нила, его стратегия заключалась в том, чтобы восстанавливаться летом после полученных за сезон ударов. Он признавал, что начинал чемпионат не в идеальной форме, но к плей-офф выходил на пик.