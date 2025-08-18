Марко Белинелли объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Италии и чемпион НБА Марко Белинелли объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет.

«Отдавал игре своё сердце. Каждую свою частичку. Каждый день. Баскетбол дал мне всё, я ответил всем, что у меня было. Тяжело говорить «прощай». Но время пришло. Забираю с собой каждую эмоцию, каждую жертву, каждый момент восторга. Спасибо тем, кто всегда в меня верил. Оставляю свои мечты следующему поколению. Не теряйте время», — написал Белинелли в социальных сетях.

Белинелли начал профессиональную карьеру в «Виртусе» в 2002 году и спустя более 20 лет завершил выступления в этом же клубе. В НБА он провёл 13 сезонов, сыграв 925 матчей и став чемпионом в составе «Сан-Антонио Спёрс» в 2014 году. В том же году он выиграл конкурс трёхочковых на Матче звёзд.

За карьеру Белинелли трижды становился чемпионом Италии и один раз брал Еврокубок. В 2024 году он был признан самым ценным игроком национального турнира. На уровне сборной защитник выступал с 2006 года, участвуя в чемпионатах мира и Европы.