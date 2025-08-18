Стивен Эй Смит поддержал участие Луки Дончича в Евробаскете после травмы

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич получил ушиб правого колена в товарищеском матче сборной Словении с Латвией, проходившем в субботу. Игрок был вынужден покинуть площадку, однако обследование показало, что серьёзных повреждений нет. Несмотря на опасения болельщиков «Лейкерс» по поводу его участия в Евробаскете, известный аналитик ESPN Стивен Эй Смит заявил, что полностью поддерживает решение баскетболиста.

«Он пытается привести себя в лучшую форму в своей карьере. Если он выбрал для этого игру за национальную команду, я не вижу в этом ничего плохого», — сказал Смит в эфире программы First Take.

Дончич, пятикратный участник Матча всех звёзд НБА, находится в составе сборной Словении, которая готовится к Евробаскету. Турнир стартует 27 августа. Сам игрок уже возобновил тренировки и может быть ограничен в игровом времени до официальных встреч.

Стивен Эй Смит напомнил, что для иностранных игроков выступление за национальные команды — важная часть карьеры, в то время как американских баскетболистов нередко критикуют за отказ от игры за сборную.