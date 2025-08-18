Грег Сент-Джин: Дончич впервые сыграл 5х5 за долгое время

Ассистент главного тренера «Лейкерс» Грег Сент-Джин рассказал о подготовке Луки Дончича к новому сезону. По его словам, словенский разыгрывающий только начинает набирать форму после длительного перерыва в полноценных играх.

«Он очень много тренировался, а теперь перешёл к играм 5х5. Это первые полноценные матчи, которые он провёл за долгое время. Пока идёт процесс. Он станет играть всё больше по ходу турнира, а затем будет готов к сезону с «Лейкерс». У него очень большая нагрузка в матчах, физическая форма станет важным фактором. Мы гордимся его успехами», — приводит слова Сент-Джина Basket News.

Грег Сент-Джин помогает Дончичу в штабе сборной Словении и ранее сотрудничал с баскетболистом в «Далласе». В феврале 2025 года Лука Дончич присоединился к «Лейкерс» после обмена.