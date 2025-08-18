Результаты матчей Афробаскета-2025 среди мужчин 18 августа

Сегодня, 18 августа, состоялись матчи 1/8 финала мужского чемпионата Африки — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч 1/8 финала чемпионата Африки — 2025:

Гвинея — Мали — 67:70;

Сенегал — Южный Судан — 78:65.

Чемпионат Африки проходит с 12 по 24 августа на территории Анголы. Всего в турнире принимают участие 16 национальных команд. Встречи 1/8 финала 19 августа продолжат Тунис, Кабо-Верде, Камерун, Демократическая Республика Конго. В 1/4 финала сборная Мали встретится с командой из Кот-д’Ивуара, а сборная Сенегала сыграет с Нигерией. Матчи четвертьфиналов стартуют 20 августа.