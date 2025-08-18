Скидки
Лука Дончич сыграет в товарищеском матче сборной с Великобританией

Комментарии

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич примет участие в товарищеской игре с командой Великобритании. Матч состоится 19 августа в 21:00 мск на Арене Стожице. Сообщение об участии Дончича было опубликовано на странице Словенской баскетбольной федерации в социальных сетях.

Ранее Дончич получил ушиб правого колена в матче с Латвией, однако травма не помешала ему восстановиться к следующей игре. Товарищеский матч станет очередной проверкой для сборной перед Евробаскетом.

Евробаскет — это континентальный чемпионат Европы по баскетболу, который проводится среди национальных команд стран Европы. Турнир организует ФИБА Европа, и он проходит каждые четыре года.

