Лавров допустил, что Леброн Джеймс может принимать допинг

Российский тренер по ОФП Роман Лавров, который этим летом стажировался в клубе НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», ответил на вопрос, может ли звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принимать допинг.

«Думаю, да. И я отношусь к этому нормально. Знаешь, вот я сейчас, может, крамольную вещь скажу, но спорт должен быть не столько честным, сколько зрелищным.

И вот все эти двойные стандарты… Давай в разрезе НБА посмотрим. 82 игры только в регулярке, плюс-минус 20 — в плей-офф. Если у тебя олимпийский цикл — ты едешь тренироваться в жарком Вегасе, готовясь к Олимпиаде, потом едешь на Олимпиаду и там играешь. Будучи звездой, ты ни разу не ролевик: у тебя среднее время 35+ минут за матч.

Годы идут, ты не молодеешь, восстановительные процессы становятся всё сложнее, всё даётся чуть менее просто, чем раньше. Без какой-то подпитки очень сложно конкурировать на том уровне, где ты играешь против самых физически одарённых «фриков» в мире, где самые высокие скорости, самая высокая высота прыжка, самый высокий уровень контакта.

Да, сейчас можно оспорить: баскет немного «обмяк», если сравнивать с 1990-ми, когда на паркете устраивали чуть ли не восьмиугольник. Это мне, конечно, нравится больше. Но тем не менее беготня на высокой скорости никуда не делась, и очень тяжело это всё вывозить, практически невозможно, без чего-то запрещённого.

Неспроста же, допустим, сборная США на какой-то Олимпиаде жила на лайнере в море, с охраной из «морских котиков». Ещё я сам кое-что слышал из уст одного представителя нашей «бронзовой» сборной на ОИ-2012. Он рассказывал, что в Лондоне баскетбольная сборная США прямо открытым текстом сказала: «Если хотите, чтобы мы здесь играли, чтобы продавали свои майки и радовали людей — отстаньте со своими пробирками».

Не знаю, насколько это на 100% достоверно, но подозреваю, что такое могло быть. И это совпадает с тем же «житьём на лайнерах». Тут разговор даже не про Леброна конкретно, а про людей в лиге вообще. Это необходимость, исходя из перечисленных факторов.

Да, за слова «спорт должен быть не честным, а зрелищным» в меня может много всего полететь. Но если говорить про спорт такого уровня — там всё реально заточено на коммерцию. Им зрелищность важнее в разы, чем то, что у тебя в крови нет мельдония. Они зарабатывают огромные деньги, и весь мир на них смотрит», — сказал Лавров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.