Баскетбол

Тренер Лавров рассказал, какие сувениры из России восхитили коллег из НБА

Российский тренер по ОФП Роман Лавров, который этим летом стажировался в клубе НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал, какие сувениры привёз коллегам из Москвы.

«Привёз шоколад «Алёнка» и «Вдохновение». Во-первых, на идею с «Алёнкой» и прочим повлиял один видос. Случайно наткнулся на ролик, где мужик поехал, если не ошибаюсь, в Китай. Вёз в чемодане приличное количество российского шоколада — конкретный бренд, возможно, даже полурекламная история. Он там в гостинице раздавал шоколадки местным, и это выливалось в неожиданные бонусы: люди благодарили, предлагали что-то взамен, в отеле вообще апгрейд номера предложили.

Я подумал, что это интересно. Не скажу, что смотрел на идею только с меркантильной стороны, но в контексте нахождения в команде мне захотелось сделать что-то похожее. Чтобы остались не только воспоминания о том, что я приехал и что-то взял у них, но и о том, что привёз частичку своей страны. Ведь для них это тоже неизведанное.

Большинство американцев, как мне кажется, вообще из Штатов не выезжали. У них и так полно возможностей для туризма внутри страны, да и привыкли они жить в своём «пузыре». Я в команде подходил и проводил мини-кастинг: «Ты когда-нибудь пробовал русский шоколад?» В ответ всегда было нет. Тогда спрашивал: «А какой любишь — горький или молочный?»

В зависимости от ответа вручал либо плитку горького «Вдохновения» с орехами и обёрткой с балеринами и «Большим театром», либо «Алёнку». Если человек мялся, мог дать обе: «Сейчас у тебя есть шанс попробовать и горький, и молочный». Один из охранников команды Шерман так проникся этим поступком, что сказал: «Сегодня на игре попробую и потом подойду, расскажу впечатления». Подошёл, сказал, что понравилось. Уж не знаю, правда это или нет, но подозреваю, что наш шоколад всё же отличается от их — более натуральный, что ли.

Жалею, что не успел провернуть этот трюк с Дереком Куином. Это новичок, 13-й номер последнего драфта. В первый день, когда я уже освоился и переоделся в экипировку клуба, начал общаться с ребятами. Приходит Дерек, один из тренеров меня ему представляет: «Он из России приехал». Дерек смотрит на меня и по-русски выдаёт: «О, брат». Я: «Ты откуда такие слова знаешь?» Он: «Братва и всё такое».

Один тренер спрашивает: «А что значит «братва»?» Дерек объясняет: «Ну, типа район, братство». Я говорю: «Нет, по-вашему это гэнг, организованная преступная группировка». Он: «Чёрт». Спрашиваю: «Откуда ты всё это знаешь?» Он отвечает, что смотрит шоу про Россию, про криминал и прочее. Я аж захотел подарить ему большую «Алёнку» и сделать совместное фото в конце Летней лиги.

И потом все дни, когда я с ним пересекался, постоянно ему говорил «What's up, брат?», таким образом перекликивались. Затем он травму получил, по-моему, в игре с «Портлендом» — с рукой беда случилась, и сразу улетел на операцию. Так что наша коллаборация не состоялась, но посмотрим, может, в следующем году.
Ещё целенаправленно привёз матрёшку Дэниелу Боуву, директору по физическому развитию «Пеликанов». Была идея привезти водку, но я не знал, как он относится к алкоголю, как это воспримет. Пока остановился только на матрёшке.

После того как он получил её и узнал, что она с Лубянки практически привезена… Понятно, что он не знает, что такое Лубянка, но я пояснил — это недалеко от Красной площади, Кремля. Ещё сказал ему: «Думал привезти тебе водку, но не знаю, пьёшь ты или нет. В следующем году привезу». Удочку закидывал, что планирую вернуться. И он подтвердил, что всё, будет ждать в следующем году водку от меня», — сказал Лавров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Романом Лавровым о стажировке в НБА на «Чемпионате» по ссылке ниже.
Егор Дёмин поделился впечатлениями от Летней лиги НБА:

