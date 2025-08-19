Российский тренер рассказал, сколько потратил денег на стажировку в НБА

Российский тренер по ОФП Роман Лавров, который этим летом стажировался в клубе НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал о тратах в этой поездке.

«Это была самая дорогая поездка в жизни. Все предыдущие отпуска, куда бы я ни ездил, вообще пролетают мимо. Мне кажется, можно умножать все на три. Когда мы уже там находились, окунулись во всё, познакомились с местными реалиями и начали складывать расходы, вышло порядка 1.200.000 рублей. Но потом неизбежно случается следующее: наличка начинает таять, и ты думаешь — надо бы перестраховаться, переводить на зарубежную карту, выводя с российских счетов. Когда я начал это делать, то уже просто перестал считать. Потому что какой смысл лететь за тридевять земель, да ещё в такие, можно сказать, сказочные обстоятельства, чтобы там себя во всём ограничивать? Не наш это выбор. Так что да — очень дорого, но абсолютно точно стоит того», — сказал Лавров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

