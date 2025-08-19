«Честно, жаба душила». Тренер Лавров раскрыл, какая повседневная трата его поразила в США

Российский тренер по ОФП Роман Лавров, который этим летом стажировался в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс», признался, что был поражён ценами на такси в Нью-Йорке. Также Роман рассказал об опыте перемещения на поезде и метро.

«Такси — сильно зависит от города. В Нью-Йорке очень дорого. Честно, меня жаба душила: 150 баксов туда-обратно, что за бред, 12 тысяч рублей за машину.

Мы в итоге ездили поездами. Проезд в метро — около трёх долларов, то есть чуть меньше 300 рублей. В Москве сейчас по «Тройке» 67 рублей, а там, считай, в пять раз выше», — сказал Лавров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

